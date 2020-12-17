رقم قياسي.. تركيا تُسجل 243 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس، زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغت 243 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع في المجمل إلى 17364 حالة.
وسجلت تركيا أيضا 27515 إصابة جديدة بالفيروس في اليوم الماضي، من بينها حالات لا تظهرعليها الأعراض، بانخفاض تجاوز الألفي حالة عن اليوم السابق.
وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها منذ 25 نوفمبر بدأت تسجل جميع الحالات.
وسجلت تركيا إجمالا مليون و955680 إصابة بكورونا
وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلا عاما في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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