«المؤبد» لمنفذ هجوم فاشل على قطار بين باريس وامستردام

سيف اليزيد - أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة على أيوب الخزاني مطلق النار في الهجوم الفاشل على قطار «تاليس» بين باريس وامستردام في أغسطس 2015.

وحكم على ثلاثة رجال متهمين بمساعدة مطلق النار والمخطط للهجوم عبد الحميد أباعود الذي هو أيضا منسق هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، بمدد تتراوح بين سبع سنوات و27 سنة.

وأحبط الهجوم على قطار «تاليس» بعد أن تمكن ركاب من السيطرة على المهاجم.

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