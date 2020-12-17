الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا لـ 6 أشهر إضافية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا، على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا، لمدة 6 أشهر إضافية.

جاء ذلك في تصريح لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عقب مشاركته في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، بتقنية فيديو كونفرنس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد ميشيل أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لغاية 31 يناير/ كانون الثاني 2021.

واستهدف التكتل قطاعات الطاقة والمال والأسلحة الروسية، بسبب دور موسكو في النزاع في أوكرانيا، ومدد هذه العقوبات مرارا بعدما تعهد الكرملين بعدم إعادة شبه جزيرة القرم إلى كييف فيما لا يزال النزاع دائرا في شرق أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن “الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا لستة أشهر”.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي، إنّ العقوبات، التي تطول مجمل القطاعات الاقتصادية الروسية، ويفترض أن ينتهي مفعولها نهاية الشهر، “ستمدد لستة أشهر”.

والخميس، أوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مدد تدابيره التقييدية على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانيتين بشكل غير قانوني، إلى 23 يونيو/ حزيران 2021.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.