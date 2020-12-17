إطلاق نار في مكة المكرمة.. والشرطة تعتقل الفاعلين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ 52 دقيقة آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 8:22 مساءً اعتقال شخصين بعد فيديو إطلاق النار في مكة المكرمة أعلنت السلطات السعودية اعتقال شخصين ظهرا في مقطع فيديو يظهر أحدهما يطلق النار في الهواء من رشاش فيما الثاني يصور ذلك. وأعلنت شرطة منطقة مكة أن الفيديو المتدوال على وسائل التواصل يتعلق بمواطنيين سعوديين في العقد الثالث من العمر. ويظهر الفيديو شخصا يطلق النار بينما آخر بجانبه يقوم بتوثيق ذلك. وقالت السلطات إن الاجراءات النظامية بحقهما اتخدت من أجل إحالتهما على النيابة العامة.

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