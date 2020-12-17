شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا .. قائمة الزعماء الذين التقوا ماكرون والان نبدء بالتفاصيل

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الأيام العشرة التي سبقت ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس ومنهم معظم القادة الأوروبيين خلال قمة عقدت في 10 و11 ديسمبر الجاري.

وفيما يلي قائمة بأهم الأحداث التي حضرها ماكرون ومن تواصل معهم خلالها:

- الأربعاء 16 ديسمبر ، اجتمع مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في قصر الإليزيه، ورأس اجتماعا للحكومة حضره معظم الوزراء ورئيس الوزراء جان كاستيكس.

- الاثنين 14 ديسمبر ، احتفل بالذكرى الستين لإبرام اتفاقية إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. من ضمن المشاركين في الحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة.

- الخميس والجمعة 10 و11 ديسمبر ، حضر اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل. ولم يحضر اثنان فحسب من بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في المجلس وهما يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا وأندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.

ومن بين الذين حضروا الاجتماع: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء هولندا مارك روته، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين.

- الاثنين 7 ديسمبر اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه.