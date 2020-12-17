الإعلام الأمني تعلن نتائج 'واجب تفتيش' في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، نتائج واجب تفتيش في سلسلة جبلية بمحافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع شرعت بواجب تفتيش السلسلة الجبلية التي تضم حقل بالكانة النفطي لتطهيرها من العبوات الناسفة والعناصر الإرهابية".



وأضافت، أنه "تم تفجير ٣ عبوات ناسفة تحت السيطرة، وتدمير وكرين، كما جرى تفكيك عجلة مفخخة نوع كيا بنكو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.



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