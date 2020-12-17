بينها تثبيت خريجي الدورة 40 من المعهد القضائي.. مجلس القضاء يجتمع ويصدر قرارات عدة

وأدناه نص بيان إعلام القضاء.

عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الخامسة عشر المنعقدة حضوريا قي الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 17 /12 /2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة ما يلي:



1- اقر المجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب حسب مقتضيات العمل.

2- قرر المجلس تثبيت خريجي المعهد القضائي الدورة (40) لمرور سنة واحدة تحت التجربة.

3- قرر المجلس انتداب عدد من القضاة واعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل.

4- ناقش المجلس موضوع مشاهدة المحضون والتوجيه بزيادة عدد مرات المشاهدة مع اخذ النظر بالاعتبار الاتفاق بين الطرفين وترك تقدير اماكن المشاهدة للمناطق الاستئنافية كلاً حسب ظروفها.



5- قرر المجلس الاخذ بنظر الاعتبار تمتع القضاة واعضاء الادعاء العام باجازة مرضية او اعتيادية اكثر من شهر عند النظر في الترقية حسب احكام المادة 46/ثالثاً من قانون التنظيم القضائي.

6- قرر المجلس توجيه رؤساء المناطق الاستئنافية بتغيير محل اشتغال القضاة واعضاء الادعاء العام ممن لهم صلة قرابة من الدرجة الاولى والثانية بالمحامين.

7- ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاحتفالية ( يوم القضاء العراقي ) بتاريخ 23 /1 /2021 وقرر ان يكون الاحتفال القادم في مجلس القضاء الاعلى بأعداد محدودة وفعاليات مختصرة مراعاة للظرف الراهن بسبب انتشار وباء كورونا.

8- قدم المجلس شكره وتقديره للقاضي محمد عبد الحمزة عبود / رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية لقرب احالته على التقاعد واثنى على ما قدمه من اداء متميز اثناء توليه مسؤولية رئاسة الاستئناف.

9- وجه المجلس الاستعانة بالحراس القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس للقيام بالاعمال الادارية لمعالجة النقص الحاصل في عدد الموظفين وعدم امكانية تعيين كادر وظيفي جديد بسبب ظروف الموازنة العامة على ان لا يؤثر ذلك على مهام دائرة الحراسات القضائية العامة.