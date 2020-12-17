2020-12-17 | 18:02
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هددت زوجة المحترف البلجيكي نيثان كابسلي، بهجره في حل استمر باللعب في العراق.
وقال مصدر مقرب من كابسلي في حديث لـ الخليج 365 ان "زوجة اللاعب كابسلي ابلغته بانها ستهجره في حال اصر على الاستمرار واللعب في العراق مع فريقه الديوانية".
واوضح ان "كابسلي اتخذ قراره دون تردد وابلغ ادارة النادي بانه لن يستطيع اكمال مشواره مع الفريق وابلغ الادارة بان الاسباب عائلية".
يذكر ان كابسلي انتقل الى الديوانية في الانتقالات الصيفية الماضية وسجل هدفاً واحداً في مرمى الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'اما أنا أو الديوانية'.. زوجة البلجيكي كابسلي تهدده بالهجر والأخير يغادر العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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