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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يعقد دورته الـ 24 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، في دورته الـ (24) اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب على شبكة الإنترنت.
وتناول الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، تعزيز التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهمية المشاركة العربية الفاعلة في التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC 21.
واستعرض التشكيل القادم للمكتب التنفيذي للمجلس، والاتفاق على موعد ومكان عقد الدورتين (48) و(49) للمكتب التنفيذي ، وكذا الدورة (25) للمجلس.
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