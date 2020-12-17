السعودية تطلق مشروع كسوة الشتاء في لبنان

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وسيتم خلال المشروع توزيع 18.088 حقيبة شتوية تحتوي على 14 قطعة من السترات والكنزات والقبعات و36.176 بطانية، وغيرها من المساعدات التي تغطي احتياجات أفراد الأسرة في فصل الشتاء، يستفيد منها 117.384 فردا في عدد من المناطق والمحافظات اللبنانية.وأكد المستشار العنزي على أن مشروع كسوة الشتاء يأتي امتدادا للجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز، في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة، وإغاثة وعون كل نفس بشرية دون تفرقة.
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