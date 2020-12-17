80 % من النازحين السوريين لا يجدون الطعام

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وأفاد لوكوك، خلال إحاطته التي قدمها أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة حول سوريا، أن أسعار السلع ارتفعت، منها الضروريات المدعومة مثل الخبز ووقود الديزل المدعوم بأكثر من الضعف منذ سبتمبر.وأشار إلى أن أكثر من 80% من العائلات النازحة في جميع أنحاء البلاد لا يغطي دخلها احتياجاتها من الطعام، مفيدا بأن نسبة التقزم بين الأطفال في الشمال الغربي ارتفعت 5% هذا العام.
ودعا لوكوك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبا بضمان الوصول الآمن للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين، حيث إن القانون الإنساني الدولي يحتم أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريعة بدون إعاقات، وأن تسهلها للمدنيين المحتاجين.
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