شكرا لقرائتكم خبر 80 % من النازحين السوريين لا يجدون الطعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عن قلقه إزاء انعدام الأمن الغذائي في سوريا، مشيرا إلى أهمية القيام بالكثير لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات.

وأفاد لوكوك، خلال إحاطته التي قدمها أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة حول سوريا، أن أسعار السلع ارتفعت، منها الضروريات المدعومة مثل الخبز ووقود الديزل المدعوم بأكثر من الضعف منذ سبتمبر.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من العائلات النازحة في جميع أنحاء البلاد لا يغطي دخلها احتياجاتها من الطعام، مفيدا بأن نسبة التقزم بين الأطفال في الشمال الغربي ارتفعت 5% هذا العام.

ودعا لوكوك إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالبا بضمان الوصول الآمن للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين، حيث إن القانون الإنساني الدولي يحتم أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريعة بدون إعاقات، وأن تسهلها للمدنيين المحتاجين.