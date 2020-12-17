شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي: الرياض تستضيف قمة خليجية 5 يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف العاصمة السعودية الرياض في الـ 5 من يناير المقبل، قمة خليجية مرتقبة، وفقاً لوزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، استقبل الخميس، بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت.

ونقلت الكالة عن وزير الخارجية قوله، إنه أكد خلال اللقاء أن دولة الكويت مستمرة على نهج أمير البلاد السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعلياً بضيافة المملكة العربية الشقيقة في الـ 5 من من يناير المقبل، مشيراً إلى أن ذلك يدلل على مدى حرص الدول والقادة على انتظام دورت المجلس الأعلى، كما يجسد السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة.