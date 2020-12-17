شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الهاشمي: «التعليم الرقمي» أولوية ملحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حذر المشاركون في مؤتمر ريوايرد إكس، الذي ناقش تأثير جائحة «كوفيد- 19»، على التعليم حول التعليم، من احتمال خسارة 150 مليار دولار أمريكي من ميزانيات قطاع التعليم حول العالم، بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد- 19». وطالبوا بمزيد من التمويل متعدد الأطراف لدعم العملية التعليمية، وقالوا إن التنسيق الدولي الحالي «غير كافٍ».

وأطلق المشاركون في المؤتمر الذي عُقد عن بعد، على مدى يومين، بالتعاون بين دبي العطاء، وإكسبو 2020 دبي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، وتزامن مع أسبوع إكسبو للمعرفة والتعلم الذي يسبق فعالية إكسبو 2020 دبي، إنذاراً بشأن تمويل عمليات الاتصال الرقمي في مجال التعليم.

وأكدت ريم الهاشمي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال المؤتمر الذي اختتم فعالياته، الخميس، أن الإصلاح والابتكار في نظام التعليم أولوية ملحة، ويجب أن نأخذ قطاع التعليم إلى العالم الرقمي بطريقة تعود بالفوائد على أطفالنا وشبابنا وعلى الاقتصاد والمجتمع.

وقالت الوزيرة الهاشمي: «يفخر إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع دبي العطاء لاستضافة قمة ريوايرد (RewirEd Summit)، التي ستعيد تشكيل صياغة الحوار العالمي حول التعليم لدفع حدود التفكير الحالي وتعزيز التعاون بين الحلفاء الجدد من مختلف القطاعات والحكومات، وأيضاً بين الأطراف الفاعلة في التعليم العالمي، والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص»،.

وأضافت: «سيعمل الإعلان الخاص بحق استخدام تقنيات الاتصال للتعلم والمعيشة على إشراك القطاعين العام والخاص لدعم زيادة وسائل الاتصال، مما يسمح لنا بسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لخلق المساواة في التعليم للجميع».

وأوضحت أنه على مدار اليومين، برزت إمكانات التكنولوجيا والتحول الرقمي لدفع الابتكار في الفصول الدراسية وتمكين المعلمين لتسهيل التجربة التعليمية بشكل أفضل، ومع ذلك، مازال واضحاً أن التكنولوجيا وحدها ليست الحل السحري الذي يضمن فرص الحصول العادل للتعلم لجميع الأطفال والشباب.

وخلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية، أكدت لوسيا أزولينا، وزيرة التعليم العام الإيطالية، التزام بلادها الثابت تجاه التعاون متعدد الأطراف ودعم تبادل المعرفة في جميع مجالات التعليم، لاسيما خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين (G20).

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي في دبي العطاء: «لقد كشفت جائحة كورونا عن نقاط القوة والضعف لدينا كمجتمعات، وسلطت الضوء على نقاط الضعف الموجودة في أنظمتنا بشكل أكبر، لاسيما في قطاع التعليم. لقد منحنا مؤتمر ريوايرد إكس، أول الاجتماعات الخاصة بمنصة ريوايرد، فرصة للالتقاء معاً لاتخاذ خطوات جريئة تشدد على الأهمية الأساسية لأنظمة التعليم السليم والمرن التي تواكب المستقبل، والارتقاء بالرسالة التي يريد أن يسمعها العالم وهي: نحن بحاجة إلى التعليم - العنصر الأبرز لتحقيق التوازن- الآن أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف: «كان مؤتمر هذا الأسبوع بداية، وستواصل منصة ريوايرد رحلتها إلى إكسبو 2020 دبي وما بعده، لإطلاق حلول وابتكارات جديدة، مدفوعة بالتعاون والشراكات».

وحول أهمية الاتصال الرقمي في تعزيز المرونة المجتمعية واستمرارية الأعمال خلال الأزمات، قال القرق: «يعتبر الاتصال أمر محوري لتعزيز المرونة والاستقلالية، إضافة إلى ضمان مستقبل زاخر بالفرص للجميع. ونأمل من خلال شراكتنا مع منظمتي اليونسكو واليونيسف، إصدار الإعلان الخاص بحق استخدام تقنيات الاتصال للتعلم والمعيشة، وأن ننجح في تسخير قدرات الاتصال الهادفة إلى تسريع فرص حصول الأطفال والشباب على الموارد والفرص التعليمية، بما يضمن تزويدهم بالموارد الرقمية اللازمة ومنحهم القدرة على التحكم بمسار حياتهم».