شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أبوظبي تمكّن الأكاديميين بشهادة التطوير المهني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جامعة أبوظبي، مؤخراً شهادة التطوير المهني بعنوان «مدارس المستقبل 2030» لمديري المدارس الثانوية والمعلمين والمرشدين، التي سجلت مشاركة ما يزيد على 500 أكاديمي من أكثر من 24 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا.

ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويشكل جزءاً من الحدث العالمي الشامل «تعليم 2030- سلسلة مستقبل التعليم».

ويعد برنامج «مدارس المستقبل 2030» واحداً من بين 6 شهادات تطوير مهنية ستقدم ضمن السلسلة، ويتضمن ورش عمل ومختبرات ابتكار تركز على موضوعات مختلفة ذات صلة بمستقبل المدارس والتعليم. وتنقسم كل ورشة عمل إلى أربع وحدات تركز بشكل أساسي على بناء القدرات لدعم التعليم والتعلم ضمن بيئة التعليم الهجينة والافتراضية الحالية، فضلًا عن قيادة الطريق نحو بناء ثقافة مدرسية ملهمة ومبتكرة.

وشهدت فعاليات إطلاق البرنامج، كلمة رئيسية ألقاها فيرون كندي، مدير إدارة سياسات التعليم والبرامج في دائرة التعليم والمعرفة.

وصرّح الدكتور حمد العضابي، مدير حرم جامعة أبوظبي في العين: «ستدعم شهادة التطوير المهني، لمدارس بشكل أكبر، وستعزز الآفاق المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمرشدين».

وتقام الوحدة الأولى تحت عنوان «رؤية وقيادة مدارس المستقبل»، والثانية، بعنوان «تعليم مواطنين عالميين» والثالثة «التقنيات الرقمية ومستقبل المهارات والتعليم الذكي»، والرابعة «كيف ستبدو المدارس في عام 2030؟».

وعند انتهاء البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام البرنامج من جامعة أبوظبي. وتركز شهادة «مدارس المستقبل 2030» على الإدارة الأساسية والقيادة والتكنولوجيا المطلوبة لدعم مدارس المستقبل، بينما ستقدم سلسلة «تعليم 2030» الأشمل شهادات أخرى.

وتتضمن سلسلة مستقبل التعليم خمس شهادات تطوير مهني أخرى، تقام من يناير المقبل لغاية ديسمبر 2021 وتستهدف إدارات المدارس والمعلمين والمدرسين الخاصين والمرشدين. وتغطي الشهادات مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك نماذج التدريس والتعلم المعاصرة والقيادة في التعليم وإدارة التغيير للمرشدين واستخدام التكنولوجيا في التعليم عن بعد ونماذج التعليم الشامل.