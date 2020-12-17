شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بدبي تنظم يوماً مفتوحاً لعائلات طلابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مدرسة برايت ليرنرز الخاصة، أحدث مدرسة أمريكية في الإمارات، وتقع في منطقة الراشدية بدبي، عن استضافة اليوم المفتوح المخصص للعائلات من أجل زيارة المؤسسة التعليمية التي افتُتحت مؤخراً والتعرّف عليها عن كثب.

وأكدت المدرسة أنها نجحت في استقبال الطلاب داخل حرمها المدرسي الواسع الذي شهد عملية تجديد شاملة في شهر سبتمبر الماضي، ما شكّل الافتتاح الرسمي للمدرسة التي بدأت عامها الدراسي الأول بنجاح في دبي. وفي ظل اقتراب الفصل الدراسي الثاني، تعتزم المدرسة الأمريكية استضافة أولى فعاليات اليوم المفتوح بطريقة غير تقليدية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات لمكافحة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على سلامة الطلاب.

وبسبب الجائحة، ستتبع المدرسة مقاربة جديدة خلال اليوم المفتوح، حيث نظمت برنامجاً يتيح لأولياء الأمور اختيار التواريخ والأوقات التي تناسب جداولهم بشكل أفضل لزيارة المدرسة الأمريكية الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة بدبي تنظم يوماً مفتوحاً لعائلات طلابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.