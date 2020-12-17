أبو ناموس أوفى بوعده

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

كشف جناح فريق بني ياس أحمد شحدة أبو ناموس صاحب الهدف «السينمائي» الرائع الذي سجله في شباك الشارقة بعدما مر على خمسة لاعبين في المباراة التي جرت في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، أنه وعد والده بالتسجيل في حال مشاركته في المباراة، وأنه سيهديه الهدف.

وقال لاعب السماوي الشاب: «إن السر في الفوز أنهم كلاعبين قرروا تناسي موقع الفريق في الترتيب ومع من يلعبون وتعاهدوا على تحقيق بني ياس للفوز فكان لهم ذلك أمام أحد أقوى فرق الدوري».

وأكد أحمد أنه في الفترة الحالية لا يهمه أن يلعب أساسياً أو أن يدخل كبديل لأنه سيثبت نفسه في أي دقائق لعب تتاح له عبرها الفرصة.

وكان المهاجم الفلسطيني صاحب 21 عاماً والمسجل في قائمة بني ياس ضمن فئة المقيمين قد دخل بديلاً لزميله سلطان الشامسي في الدقيقة 78 وهز الشباك بعد دخوله بـ 105 ثوان.

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