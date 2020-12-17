شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلة نيتشر» تدعم المحتوى البحثي للعربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كلِّ عام، أطلقت مجلة «نيتشر الطبعة العربية»، وهي النسخة العربية من دورية Nature الدولية، حملة بهدف دعم المحتوى البحثي العلمي باللغة العربية عبر النشر الرقمي، تتضمن عدداً خاصّاً عن مرض «كوفيد-19»، وسلسلة من المنشورات العلمية على مواقعها للتواصل الاجتماعي تستمر على مدار الأسبوع.

ويتضمن العدد مجموعة من التحقيقات والمقالات، تقدم معلومات شاملة عن فيروس «سارس- كوف- 2»، المسبب لمرض «كوفيد-19»، تشمل طرق حساب الحصيلة الفعليّة لوفيات الجائحة، ونظرة فاحصة على الفيروس، مع رسم توضيحي يبين التركيب البنيوي للفيروس، وطريقة إصابته لخلايا الجسم، ورسم آخر يشرح الطرق المختلفة لتطوير اللقاحات التي يأمل العلماء أن يوفروا من خلالها مناعة ضد الفيروس. كما تُلْقِي أستاذ علم الوبائيات والصحة السكانية بالجامعة الأمريكية في بيروت، غنى ممتاز، الضوءَ على وضْع أرقام الإصابات في المنطقة العربية، لتضعها في نِصابها الصحيح، وتفسّر الانخفاض النسبي للإصابات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتطرق العدد أيضاً إلى المستقبل، و«الحياة الطبيعية الجديدة» بعد كورونا، وخصوصاً التغيير الذي طرأ على المؤسسات الأكاديمية، والأزمات الناجمة عن هذا التغيير، وتنبؤات ما يمكن أن يكون عليه الوضع فيما بعد الجائحة.

ولأن هدف مجلة «نيتشر الطبعة العربية» نشر الأبحاث العلمية باللغة العربية الصحيحة والدقيقة، يقدم الملحق دليلًا مختصراً عن كيفية محاربة ما هو مغلوط من المعلومات، وبالأخصّ تلك المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الوسائل التي أصبحت مصدراً رئيساً للمعلومات يجذب مستخدميها على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

وقد تم تخصيص مساحة خاصة للعدد الخاص بمرض كوفيد-19 على الموقع الإلكتروني لمجلة «نيتشر الطبعة العربية»، حيث يمكن الاطلاع على المحتوى عبر الرابط التالي، إضافة إلى الاطلاع المجاني على باقي محتوى المجلة.

https://arabicedition.nature.com/journal/2020/12/15796/«كوفيد-19»__-ما-نعرفه-وما-ينتظرنا