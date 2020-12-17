شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب يدعو للاهتمام بنشر تعليم اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن أصدرت قرارها رقم 3190 فى شهر ديسمبر عام 1973 والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعمول بها فى الأمم المتحدة، وذلك إدراكا منها بأهمية اللغة العربية، حيث أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لأكثر من 25 دولة عربية، ولديها حوالي 277 مليون ناطق بها .

وأضاف اتحاد الصحفيين العرب، أن اللغة العربية ترتبط بلغات أخري مثل الفارسية والتركية والأردية، وعلي ذلك فتعلم اللغة العربية يساعد على تعلم هذه اللغات الشرقية .

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية والمنظمات الإعلامية فى العالم العربي إلى الاهتمام بنشر تعليم اللغة العربية لأبنائها، حيث أنها اللغة الرسمية المعمول بها فى كافة الدول العربية، وكذلك الأنشطة الإعلامية المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون .