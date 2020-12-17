بسبب "عطل مفاجئ".. انقطاع المياه عن مدينة كفر شكر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، اليوم الخميس، عن عطل مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة كفر شكر، ما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة.
في سياق آخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بروؤساء القطاعات ومديري العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.
كما بحث المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.
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