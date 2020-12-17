بسبب "عطل مفاجئ".. انقطاع المياه عن مدينة كفر شكر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، اليوم الخميس، عن عطل مفاجئ في أحد الخطوط الرئيسية المغذية لمدينة كفر شكر، ما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة.

في سياق آخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية بروؤساء القطاعات ومديري العموم وروؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما بحث المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.