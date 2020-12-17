صور.. تجهيز أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، عن افتتاح أول وحدة علاج لحالات السكتة الدماغية بمستشفى السلام بورسعيد، في مستشفى تابع للهيئة تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن تكلفة تجهيز الوحدة بلغت نصف مليون جنيه، وذلك لخدمة كافة منتفعي منظومة التأمين الشامل في بورسعيد بالمجان، لافتة إلى أن الوحدة تعمل تحت إشراف الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، بينما يضم الفريق الطبي من العاملين بالوحدة الاستشاريين والأخصائيين في تخصص المخ والأعصاب وعددهم 11 طبيبًا.

وأكدت أنه جرى تجهيز وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى لاستقبال وعلاج حالات السكتات الدماغية على مدار 24 ساعة، كما جرى تجهيز الوحدة بغرفتين بسعة 6 أسرة عناية فائقة، ويحتوى كل سرير منهم على شاشة "مونيتور" عناية للمرضى بالإضافة إلى جهاز شفط وجهاز أكسجين.