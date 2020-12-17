بحضور وزيرة التضامن .. الجمعية الشرعية تنظم حفل تيسير زواج ١٠٠فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نظمت الجمعية الشرعية الرئيسية، حفل تيسير الزواج لـ ١٠٠ فتاة بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "تيسير زواج الفتيات"، الذي يشمل تجهيز 400 فتاة، في أربع محافظات على مدار العام، بواقع 100 فتاة في محافظة، كل ثلاثة شهور

وأثنت وزيرة التضامن على الدور الاجتماعي والطبي الذي تقوم به الجمعية الشرعية، واصفًا إياها بأنها "من أعظم الجمعيات، وأشرفها، وأكثرها عطاءً، وأفضلها".

وقالت: "أينما تكون الجمعية الشرعية موجودة يأتي الخير كله، وأنشطتها على مستوى مصر دائمًا تأتي بالخير والتنمية، فالجمعية لديها 1000 حضانة أطفال، وتستعد لإضافة 1000 حضانة أخرى، ولديها مستشفيات كثيرة تقدم خدماتها مجانًا للمرضى من المواطنين، في مجال الأورام، والغسيل الكلوي، ولها جهد كبير في إنشاء أول مركز طبي للإعاقة، ولها كثير من المشروعات بالشراكة مع وزارة التضامن، وهي شريك أساسي مع الوزارة، في المبادرات الرئاسية "حياة كريمة – نور حياة – سكن كريم – قوافل الخير ... " وغيرها من المبادرات والمشروعات الخيرية، ودائمًا تلبي نداءنا للخير وتسارع في تقديم كل الدعم".

وقال الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة: "المجتمع الأهلي ومن ضمنه الجمعية الشرعية، نحلم به دائمًا أن يكون حاضرًا في كل قضايا المجتمع، وهذه المناسبة تعبر عن دور اجتماعي نحتاجه جميعًا بتأسيس الأسرة المصرية التي تكون فاعلة في مجتمعها، لتقدم هذا البلد للأمام، ودور الجمعية الشرعية، والمجتمع الأهلي، جزء منه القيام بعمليات تزويج الفتيات لضمان استقرار المجتمع المصري، وإنشاء أسر تكون داعمة للدولة المصرية وتقدمها، وهذا البلد يحتاج إلى دور مؤسساته الفاعلة".

من ناحيته، قال الدكتور عبد الفتاح عيسى البربري، رئيس الجمعية الشرعية: "نحن عندما نزوج بناتنا، فنحن نبني وطننا، فبناء الأسرة لبنة في بناء الوطن، والزواج سنة كونية، وآية من آيات الله، كما قال جل في علاه: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة".

بدوره، أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية، أنه على مستوى فروع الجمعية في مصر البالغ عددها 1142 فرع تجتهد بقدر وسعها لتزويج الفتيات.

وأضاف: "فرحتنا اليوم عظيمة ونحن نزوج 100 فتاة من بناتنا، في مشوار طويل، يهدف لإدخال السرور ورَسْم البسمة على وجوه فتياتنا وأُسرنا؛ يأتي ضمن أهداف المبادرة حيث تم اختيار هذه الأسر ضمن معايير تراعي بصفة أساسية الأشدَّ حاجة، فتضع الجمعية الشرعية في أهداف جميع مشروعاتها التخفيفَ عن غير القادرين، ورسم البسمة على وجوههم، فهذه هي رسالة العمل الخيري بصفة عامة.

وأشار إلى أن مشروع "تيسير زواج الفتيات" هو أحد المشروعات الاجتماعية المهمة، التي بدأت في الجمعية الشرعية قبل أكثر من ثلاثة عقود، بهدف دعم الأسر غير القادرة بالأجهزة والأدوات اللازمة؛ للتخفيف عن الأسر، والمشاركة في دعم قيم العفاف والتماسك بين المجتمع.

وأوضح أن المشروع أنجز جهدًا كبيرًا، يضاف لإنجازات المشروعات الأخرى الاجتماعية والطبية والتنموية، والتي تقدمها الجمعية الشرعية رغبةً في رضا الله تعالى، وإسهامًا في رفعة مصر وتقدم المجتمع.