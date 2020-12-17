حفتر يُثني على دور إيطاليا في دعم سُبل حل الأزمة الليبية

أثنى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين في إيطاليا في مدينة بنغازي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك.



وذكرت بوابة إفريقيا للأنباء، أنه جرى

خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا تلقى “بارتياح كبير من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي نبأ الإفراج عن صيادينا المحتجزين في ليبيا”، معربا عن “تقديره لوزارة

الخارجية وأجهزة المخابرات والأمن الايطالية على جهودها لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية”.

وبدوره، أشار المكتب الاعلامي للقيادة العامة لـ”الجيش الوطني” الى أن “القائد العام بحث مع ضيوفه آخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية”.

كما أفاد المكتب الاعلامي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن “القائد العام أثنى على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية”، دون الاشارة إلى قضية الصيادين الصقليين.