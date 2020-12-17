الجزائر تُسجل 426 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم الخميس تسجيل 426 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 93 ألفا و933 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة.
شفاء 389 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 45 مصابا في العناية المركزة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 62 ألفا و89 حالة ، بعد
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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