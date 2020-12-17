الجيش الجزائري يُلقي القبض على إرهابي مطلوب شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس القبض على إرهابي مطلوب بولاية جيجل شمال شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الخميس - إن قوات الجيش تمكنت خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بولاية جيجل من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير "رزقان أحسن" وكنيته

"أبو الدحداح" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.



وأضاف البيان أنه جرى ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 خزن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.



وأوضح البيان أن هذه العملية تؤكد - مرة أخرى - فعالية المقاربة، التي تعتمدها القيادة

العليا للجيش الجزائري، بهدف القضاء على ظاهرةواستتباب الأمن والطمأنينة في أنحاء البلاد.

وقد أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بمقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".