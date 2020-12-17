ألمانيا تؤكد بدء حملة تطعيم ضد كورونا في 27 ديسمبر

سيف اليزيد - أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، أن من المقرر بدء حملة تطعيم شاملة بلقاح كورونا في البلاد، وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري.

وقال شبان، في برلين «سنبدأ في ألمانيا، سيأتي التصريح، إذا سار كل شيء كما هو مقرر عن طريق التصريح من وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) في البداية، ثم التصريح من المفوضية الأوروبية - وكذلك الاتحاد الأوروبي، في 27 ديسمبر الجاري».

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية (إيما) تعتزم البت بشأن الموافقة على اللقاح الذي أنتجته شركتا «بيونتك» الألمانية و«فايزر» الأميركية بشكل مشترك، يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 ديسمبر.

وأضاف شبان أنه سيتم توريد اللقاح لجميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت، مضيفا أنه سيتم فحص الشحنات من الجهات المعنية في ألمانيا، ثم يتم البدء بتطعيم أولى الجرعات.

وقال وزير الصحة الألماني «لقاح صُنع في ماينتس، صُنع في ألمانيا»، يعد حاليا مدعاة للثقة. وأضاف: «هناك سبب وجيه الآن للفخر».

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، أن حملة التطعيم العامة ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في دول الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر الجاري شرط حصول اللقاح على ترخيص من الوكالة الأوروبية المختصة.