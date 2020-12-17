رئيسة المفوضية الأوربية تعلن البدء في لقاح كورونا بعد عشرة أيام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، قرب انطلاق التلقيح ضد كورونا في دول الاتحاد.

وقالت فون دير لايين، اليوم، في تغريدة لها، إن التلقيح ضد كوفيد-19 سينطلق في الاتحاد الأووبي في 27 و28 و29 دجنبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الأوربية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك في 21 دجنبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

ومن جانبها، أشارت المفوضية إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح، خلال اليومين، المواليين لموافقة وكالة الأدوية، لتسريع وصوله إلى المواطنين.

وباتت جل الدول الأوربية تعيش موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت بسببها، خلال الإسبوع الجاري، مستويات قياسية من الوفيات، في ظل وصول الفيروس إلى قيادات أوربية جديدة، منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.