صحيفة: ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية بعد تسليمه السلطة إلى بايدن

أكدت الكاتبة، شانون جورملي، أن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيهرب على الأرجح إلى الإمارات العربية المتحدة إذا قرر اللجوء إلى بلد آخر، بعد مغادرته البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” أن الكاتبة قد أوردت، في مقال لها، أن الإمارات، التي وقع معها الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة صفقة أسلحة بمليارات الدولارات، هي ملاذ ضريبي آمن بالنسبة إلى الرئيس، الذي لديه خبرة كافية في التهرب من دفع الضرائب.

وأضافت جورملي أنه لا توجد معاهدة تسليم للمجرمين بين الولايات المتحدة، والإمارات، وهذا يعني أنه ستتم حماية ترامب في الإمارات إذا واجه اتهامات بعد انتهاء فترته الرئاسية.

وكتبت الكاتبة نفسها، أيضاً، عن ناطحات السحاب في الإمارات، وأشارت إلى أنها تضم أطول مبنى في العالم، وأن ذلك يجذب قطب العقارات السابق.

ومن الدول الأخرى، التي تصدرت قائمة جورملي، روسيا، والسعودية، وكانت اسكتلندا، وسلوفينيا، وفرنسا في ذيل القائمة.

وقد زعمت مجلة “نيويورك” في وقت سابق أن ترامب سيغادر الولايات المتحدة إذا خسر الانتخابات، إذ كان قد قال في تجمع انتخابي، في أكتوبر الماضي، أثناء الحديث عن احتمال الخسارة: ”ربما سأضطر إلى مغادرة البلاد، لا أعرف”.

وتوقع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، أن ترامب لن يعود أبداً إلى واشنطن بعد خسارته.