الرئيس المصري يتمنى الشفاء العاجل لماكرون ويوجه رسالة لفرنسا بشأن كورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، عن خالص تمنياته بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن قصر الإليزيه فى وقت سابق إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" خالص تمنياتي بالتعافى والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذى يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا.. وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، واؤكد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".