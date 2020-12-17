بوتين يتهم أمريكا ببدء سباق تسليح جديد

الخميس 17 ديسمبر 2020

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة، الخميس، ببدء سباق تسليح جديد، وهو ما دفع موسكو لتطوير أسلحة فائقة للصوت رداً على ذلك.



وردا على سؤال بشأن خطورة سباق تسلح جديد، قال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي "إنه يحدث بالفعل وهذا واضح".

وسبق أن حث بوتين واشنطن على الموافقة على تمديد اتفاقية نيو ستارت للحد من التسليح لمدة عام، وهي آخر اتفاقية باقية تحفظ التوازن النووي بين البلدين وينقضي أجلها في فبراير (شباط).

وعبر عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيفتح حواراً بهذا الشأن، لكنه أضاف "نحن في حاجة لبعض رد الفعل من شركائنا الأمريكيين".