مباحثات إماراتية باكستانية لتعزيز العلاقات الثنائية

الخميس 17 ديسمبر 2020

بحثت الإمارات وباكستان، الخميس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين على مختلف الصعد بما يعود بالخير على شعبيهما.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، مخدوم شاه قريشي وزير خارجية باكستان.

وسلّم وزير خارجية باكستان رسالة من عمران خان رئيس وزراء باكستان إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعبر فيها عن شكره إلى قيادة وحكومة الإمارات على المعاملة الطيبة والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الإمارات.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات، الذين يعملون في كل القطاعات التنموية ومساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اللقاء، بالإجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء كورونا في المجتمع ما أسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الصحة العامة والاقتصاد والسياحة وحركة المواصلات.