رئيس وزراء البرتغال يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

الخميس 17 ديسمبر 2020

دخل رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، العزل الصحي الذاتي عقب مخالطته في لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلنت باريس اليوم الخميس إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن قصر الإليزيه في وقت سابق من اليوم أن فحص كوفيد-19 الذي أُجري للرئيس الفرنسي أثبت إصابته بكورونا، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام وإلغاء زيارة كانت مقررة إلى لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وعقب الإعلان عن إصابة ماكرون، قال مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الأخير سيحجر نفسه أسبوعا، بعد مخالطته الرئيس الفرنسي.

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه "في العزل" باعتباره "مخالطاً" لماكرون، "رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض"، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وبالتالي لن يتوجه كاستيكس إلى مجلس الشيوخ الخميس لتقديم استراتيجية التلقيح الحكومية، مثلما فعل في اليوم السابق في الجمعية الوطنية، وطلب من رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشي أن يعتذر لغيابه.

وكذلك وضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت "لا تعاني من أي عوارض". وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.