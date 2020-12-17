إصابات «كورونا» العالمية تتخطى حاجز الـ74 مليونا

فيما يسارع العالم إلى إنجاز لقاح من أجل مكافحة وباء كورونا الذي أنهك البشرية واقتصادات الدول، يواصل «الفيروس» انتشاره حول العالم، حيث أظهرت بيانات مجمعة أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 2.‏74 مليون حتى صباح اليوم (الخميس).

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن مجموع الإصابات وصل إلى 74 مليوناً و210 آلاف حالة. كما أظهرت أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و649 ألفاً.



وتتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

والجدير ذكره، أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.