الصقور تجتاز النكسة بالاجهاز على المتصدر

واقيمت المباراة على ملعب النجف الاولمبي مساء اليوم الخميس.

ويدين فريق الصقور في فوزه الى اللاعب علي محسن الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

واستمرت نكسة الصقور لخمس جولات متتالية، لم يذق من خلالها طعم الفوز.



الفوز رفع رصيد الصقور الى النقطة 15 في وصافة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد عندليب الفرات عند النقطة 17 في صدارة الترتيب.