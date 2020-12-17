الخارجية الإثيوبية لـ"الخليج 365": أحداث الحدود لا تعبر عن علاقاتنا بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن الأحداث التي تشهدها الحدود مع السودان لا تعبر عن الموقف الحقيقي للعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط شعبي البلدين.

وأشار السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية لـ"الخليج 365"، إلى أن الحدود الشاسعة التي تربط إثيوبيا والسودان تشهد مثل هذه الأحداث المتكررة، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين لبحث هذه التطورات.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر لـ"الخليج 365" وصول رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، إلى ولاية القضارف شرقي السودان للوقوف على آخر تطورات الأحداث على الحدود مع إثيوبيا.

وكان مجلس الوزراء السوداني أصدر بيانا الأربعاء، حول الأحداث على الحدود، مؤكدا ثقته بقدرة القوات المسلحة على ضبط الحدود.

وقال مجلس الوزراء الإثيوبي إنه "يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا الشقيقة والتي بدأت منذ ما يقارب الأسابيع الستة"، مضيفا أنه يشد على "أيادي القيادات العسكرية" لضبط الحدود بين البلدين.