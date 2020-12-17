متصفح أوبرا يدعم خدمات بث الموسيقى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أوبرا أن متصفحها الشهير، الذي يحمل نفس الاسم، يدعم الآن خدمات بث الموسيقى.



ويتيح المتصفح الآن إمكانية تسجيل الدخول والتحكم في ثلاث خدمات بث مختلفة للموسيقى، ألا وهي: Apple Music و Spotify و Youtube Music. ويتم بث الموسيقى بغض النظر عن علامة التبويب، التي يتصفحها المستخدم حالياً.

أما عند فتح صفحة بها مقطع فيديو، فسيوقف المتصفح البث مؤقتاً، ويتم استئناف الموسيقى فقط عند انتهاء الفيديو.