شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» ينظم ورشة تعريفية لموظفيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة تعريفية للموظفين خلال الفترة من 13 إلى 16ديسمبر الحالي بنادي الشارقة للشطرنج بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات، ضمن متطلبات الحصول على شهادة المواصفات القياسية لإدارة الجودة «آيزو 9001» وأهدافه لرفع كفاءة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات ونشر ثقافة التميز والجودة وتطوير الأداء المؤسسي في المجلس وإداراته المختلفة.

وتم خلال الورش التي قدمها الدكتور نهاد فتحي عيسى والدكتور منصور عبداللطيف تعريف المشاركين بمفاهيم واستخدام متطلبات المواصفات القياسية وأهمية التوثيق لكافة الإجراءات العملية وتوصيل المفهوم العام المرتبط بالجودة الشاملة وأفرعها المتنوعة وشرح المصطلحات والتعريفات الأخرى، بجانب التعرف الى عمل كل إدارة من إدارات المجلس على أعمالها المختلفة والتركيز على المتطلبات خلال المرحلة المقبلة التي سيتم العمل على تجهيزات متطلبات المواصفات الخاصة بالآيزو واختيار 15 موظفاً للحصول على شهادة مدقق داخلي وقائد فريق مراجعة.

وفي نهاية الورش تم توزيع الشهادات على المشاركين بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد رزق أبوالنصر المدير التنفيذي لمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذه الورش التعريفية تأتي ضمن خطة استعداد المجلس للحصول على المواصفات القياسية بما يتماشى مع أهداف المجلس الاستراتيجية. وأضاف: «شكلت هذه الورش إضافة قيمة للموظفين من حيث التعرف الى مختلف مبادئ تطبيق المواصفات القياسية الدولية بما يساعد المجلس على مواكبة هذه المتطلبات وتطبيق المعايير المطلوبة وزيادة الفرص التحسينية وتطبيق الخطط الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي وضمان توفير التميز في الأداء ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة والسعي إلى تطبيق آليات الجودة الشاملة في المجلس بما ينعكس على نشر هذه الثقافة بشكل عام في أندية الإمارة الباسمة».

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