شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفطر بعد صيام طويل.. وانتهاء موسم كيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي النصر السعودي إصابة مدافعه الكوري الجنوبي كيم جين بقطع كامل في وتر القدم وحاجته إلى تدخل جراحي وبرنامج تأهيل يمتد من 5 إلى 6 أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

ويعني ذلك انتهاء موسم كيم مع الفريق العاصمي ، ما يجعل البحث عن مدافع جديد في انتقالات يناير/ كانون الثاني المقبل أمراً واقعاً.

يذكر أن النصر تعاقد مع كيم البالغ 28 عاماً في الصيف الماضي لمدة موسمين خلفاً للبرازيلي جوليانو دي باولا.

وكان النصر فاز على الرائد بثنائية أيمن يحي وبديله سامي النجعي ليحجز مقعده في ربع كأس الملك السعودي، حيث سيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والعين التي تقام الخميس على أرض الأول.

واحتاج أصحاب الأرض إلى 22 دقيقة قبل افتتاح التسجيل بعد متابعة أيمن يحيى لرأسية المدافع البرازيلي مايكون المرتدة من القائم الأيمن لحارس الرائد أحمد الرحيلي.

وعزز البديل سامي النجعي الذي دخل في الدقيقة 40 بدلاً من يحيى المصاب تقدم أصفر العاصمة بالهدف الثاني عند الدقيقة 67 بفاصل مهاري فردي قبل أن يركن الكرة على يسار الحارس.

وأعاد الفوز بعضاً من المعنويات للمعسكر الأصفر بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث يعود آخر فوز حققه على حساب القادسية دورياً في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قبل أن يغيب عن لغة الانتصار في 5 مباريات بعد ذلك ،خسر منها 4 مواجهات وتعادل في واحدة.

ولم يظهر هداف النصر عبد الرزاق حمدالله الذي لا يزال بعيداً عن مستواه وكان أبرز ما قدم كرة ثابتة في الدقيقة الأخيرة ارتدت من العارضة.

ورصدت كاميرات النقل مشاجرة بين حمدالله وزميله سلطان الغنام منتصف الشوط الأول، ما جعل جماهير النصر تبدي غضبها من التصرف وتطالب بمحاسبة الثنائي وخاصة حمدالله الذي بدا أنه يحاول الاحتكاك بزميله.

في المقابل انتقد الألباني بيسنك هاسي مدرب الرائد أداء حكم المباراة، مشيراً أنه حرم فريقه من ركلة جزاء مثلما فعل حكم مباراة الرائد والهلال وتساءل: لماذا لا تحتسب ركلات جزاء ضد الهلال والنصر.

وتابع: خسرنا النتيجة لكننا كنا الأفضل على أرض الملعب ولم يكن للنصر علينا الكثير من الفرص لكنه استفاد من فرصتين وفاز.