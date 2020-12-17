شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتوج بلقب المسابقة الثقافية «الاستعداد للخمسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق دبا الفجيرة بلقب المسابقة الثقافية في نسختها الخامسة عشرة التي نظمها نادي دبا الحصن عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة 21 فريقاً تمثل أندية إمارة الشارقة والساحل الشرقي وعدداً من مؤسسات المجتمع، تحت شعار «مئوية الإمارات» واستطاع خلالها دبا الفجيرة الظفر بالمركز الأول، وحل دبا الحصن في المركز الثاني ونال فريق مدرسة الخالدية للتعليم الثانوي المركز الثالث.

وجرى تنظم المسابقة في إطار أنشطة نادي دبا الحصن الثقافية والمجتمعية، حيث واصل النادي تنظيم المسابقة الثقافية الخامسة عشرة السنوية التي تشارك فيها الأندية والمؤسسات المجتمعية في مدينة دبا الحصن، وأقيمت المسابقة تحت شعار الاستعداد للخمسين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن بعد لأول مرة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم وألقى كلمة النادي سعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام ورئيس اللجنة الإعلامية رحب فيها بالحضور، وأكد سعي النادي لتقديم أنشطته الثقافية المتنوعة التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للنادي، كما قدم أحمد عبدالله الغصيب رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية الشكر لمجلس الشارقة الرياضي وإدارة دبا الحصن على الدعم المالي والمعنوي لإنجاح الأنشطة الثقافية والمجتمعية، مشيراً الى أن الهدف من المسابقة التثقيف والمعرفة وإبراز نجاحات الدولة في مختلف الأصعدة والموقع الريادي الذي تحتله الإمارات على الخارطة التنافسية العالمية، فضلاً عن تفعيل الشراكات المجتمعية بين الأندية والمؤسسات في جو تنافسي ثقافي مجتمعي.

ووصف حسن الحمادي مشرف اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الشارقة المسابقة بالثرية في معلوماتها الوطنية ورسخت معلومات جديدة عن الوطن ومواكبة الحداثة في الأجندة الوطنية والاستعداد لمئوية الامارات 2071، كما شكر الحمادي إدارة دبا الحصن على هذا العمل والنشاط الثقافي الذي يتماشى مع رؤية المجلس الرياضي.