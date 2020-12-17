شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة في كرة السلة على الكراسي المتحركة تجمع أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الصالة الرياضية بنادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمدينة العين مباراة في كرة السلة على الكراسي المتحركة جمعت فريق النادي أمام الفريق الأول لكرة السلة بنادي العين، ضمن مبادرة أطلقها نادي العين الرياضي لتوعية المجتمع بأهمية رياضة أصحاب الهمم وأثرها في الفرد والمجتمع من خلال تفعيل دور مسؤولية النادي المجتمعية.

‎وتهدف المبادرة الإنسانيّة التي جرت بالتنسيق بين إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا وإدارة نادي العين الرياضي الثقافي إلى توعية المجتمع عن «أصحاب الهمم»، وتسليط الضوء على إنجازاتهم لتعزيز روح الاندماج في المجتمع، إضافة إلى استقطاب لاعبين لممارسة الرياضة من أصحاب الهمم وترسيخ أسمى المبادئ والقيم وإعلاء شأن الرياضة وجعلها نمط الحياة اليومي عند جميع الفئات ومكونات المجتمع.

‎حضر المباراة راشد عبدالله علي المدير التشغيلي بالإنابة لنادي العين، وأحمد سلطان النعيمي المدير الرياضي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية، ومن جانب مؤسسة زايد العيا لأصحاب الهمم اسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

‎وجاءت المباراة الودية حماسية على الكراسي المتحركة تم خلالها دمج رجال العين لكرة السلة مع فريق نادي العين لأصحاب الهمم وتقسيمهم إلى فريقين أ و ب، لعبت على أربعة أشواط حقق من خلالها الفريق «أ» الفوز على فريق «ب» بنتيجة 27-19.

‎وفور انتهاء اللقاء تم تكريم فريق العين لأصحاب الهمم بهدايا تذكارية مقدمة من الراعي للفعالية عود بوتيك للعطور ودرع نادي العين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومن ثم أخذ الصورة التذكارية لجميع المشاركين بالفعالية.

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