شكرا لقرائتكم خبر عن سليمانوفا تتوج بلقب بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الأوكرانية آفا سليمانوفا بلقب النسخة الثانية من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الثانية للشطرنج الخاطف والتي اختتمت منافساتها في صالة نادي أبوظبي للسيدات، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومشاركة «85» لاعبة من 14 جنسية، تنافسن على جوائز مالية قدرها 25 ألف درهم.

وحصلت آفا سليمانوفا على ثماني نقاط ونصف من أصل تسع جولات حيث فازت بجميع مبارياتها وتعادلت في واحدة فقط مع اللاعبة المتميزة زينب المعمري.

وحلت اللاعبة ماهري جولدييفا من تركمانستان والتي تحمل لقب أستاذة دولية ( (WGM) في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط وحلت في المركز الثالث لاعبات دولة الإمارات العربية المتحدة وافية درويش المعمري وروضة عيسى السركال وزينب درويش المعمري برصيد سبع نقاط لكل لاعبة.

وضمت البطولة مشاركة واسعة لأسماء مصنفة عالمياً أعطت للبطولة قوة فنية مضاعفة تأكيداً على الحضور القوي والتأثير الفني، كما شهدت مشاركة أصحاب الهمم في المنافسة لتجسيد المشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية في مثل تلك البطولات.

وشهدت البطولة نجاحاً لمنظومة لجنة الحكام بقيادة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم وعبدالله مراد وسعيد أحمد.

وعبرت مي أحمد الجابر، عضو مجلس إدارة الأكاديمية عن سعادتها بالتنظيم المميز لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف وظهورها بهذا الشكل، وأكدت أن العنصر النسائي يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قادراً على إنجاح أي حدث، موجهة شكرها لمجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للسيدات ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، على جهودهم ودعمهم المستمر لإنجاح البطولة.

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة الأكاديمية: نعمل بكل ما في وسعنا، من أجل توفير كافة الدعم لجميع المشاركات في البطولة وهذا ما يعد ترجمة لأهداف واستراتيجية المنظومة ككل، شهدنا مستويات عالية من المتنافسات أشاد بها الفريق الفني والتحكيمي، الذي بدوره عمل على تحديد الفائزات بناء على السرعة إلى جانب الذكاء. نحن على ثقة بالقرارات التحكيمية ونشكرهم على جهودهم خلال البطولة.

وقال حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة: نقدر الجهود التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع نادي أبوظبي للسيدات ونادي أبوظبي للشطرنج لتنظيم وإنجاح النسخة الثانية من هذه البطولة التي تعد الأولى من نوعها في هذا العام، وسعدنا بالإقبال الكبير على المنافسة بل كان عدد المشاركات مفاجئاً للجميع، فلم نتوقع هذا العدد خاصة بعد توقف الأنشطة لمدة قاربت السنة.

وأكدت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة الأكاديمية على أهمية إقامة البطولات والفعاليات المجتمعية، خلال هذه الفترة وعدم توقفها منوهة بأن البطولة تعد استكمالاً للبرامج الرياضية التي وضعتها الإدارة لنشر الثقافة الصحية وتوعية المجتمع بضرورة اتباع الأنماط التي تضمن سلامة الجميع، ونحن سعداء بأن نرى مشاركات شغوفات قدمن من أجل المنافسة والاستمرار في التقدم مهما كانت الحواجز والتحديات بل إن ما استوقفني أن أرى لاعبات بعمر السبع سنوات يمتلكن الشخصية القوية للمنافسة مع لاعبات أكبر منهن سناً وذوات خبرة.