«الترشح في انتخابات الرئاسة» .. بوتين : حصلت على التفويض من الشعب وسأرى ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لن أفعل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن إمكانية الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، رغم اعتماد تعديل دستوري فوضه بذلك في وقت سابق من العام الجاري.
وجاء هذا التصريح على لسان بوتين اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، ردا على سؤال عما إذا كان ضم المادة المذكورة إلى حزمة التعديلات الدستورية التي تم تبنيها نتيجة للتصويت الشعبي الذي نظم في الصيف الماضي خطوة مبررة.
وقال بوتين إنه "يلتزم دائما بقاعدة عامة تنص على أن الخطوة تستحق اتخاذها إذا صبت في مصلحة الدولة ولا تستحق إذا لم تصب".
وتابع: "لم أتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية الذهاب إلى انتخابات 2024.. حصلت شكليا على التفويض من الشعب وسأرى ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لن أفعل".
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