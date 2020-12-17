ضبط مدير شركة هارب من 607 أحكام قضائية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير شركة مقاولات مقيم بمحافظة القاهرةهارب من أحكام قضائية. وتبين أن المتهم محكوم عليه فى 607 أحكام حبس (جزئى ومستأنف) فى قضايا "مبانى – سرقة تيار كهربائى" بإجمالى 27 سنة سجن وغرامات مالية مستحقة بلغت 6 ملايين و70 ألف جنيه. وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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