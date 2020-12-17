السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من المغذيات في مركز كفر البطيخ، يوم السبت المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتغيير المحولات.
أوضح القطاع في بيان له، اليوم الخميس، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من الأعمال بحسب الخطة الموضوعة.
ومن المقرر أن تتأثر بانقطاع الخدمة محطة مياه ميثانكس وعزبة 5 وعزبة 6 وعزبة العرب.
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