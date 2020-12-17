بوتين: سأتلقى لقاح كورونا عندما يصبح متاحاً لفئتي العمرية

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ «ما إن يصبح ذلك ممكناً» لفئته العمرية.

وقال الرئيس، البالغ 68 عاماً، في مؤتمره الصحفي السنوي: «أسمع توصيات خبرائنا. وبالتالي، في الوقت الراهن وبناء على ما يوصي به الخبراء، لم أتلقَ (اللقاح) بعد، لكنني سأتلقاه بالتأكيد ما إن يصبح ذلك ممكناً».

وأضاف بوتين، الذي كان يردّ هذا العام على أسئلة الصحفيين عبر الفيديو، «لدينا لقاح جيّد: آمن وفعّال في الوقت نفسه (...) مع مستوى حماية يراوح بين 96 و97% بحسب الخبراء».

وكان بوتين أعلن في أغسطس أن روسيا هي أول دولة في العالم تسجّل لقاحاً مضاداً لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته قد تلقته.

وقال بوتين، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تكون لدى بلاده بحلول العام المقبل «ملايين الجرعات من اللقاح».

وأضاف الرئيس أن روسيا أدارت أزمة الوباء «بكرامة» وبشكل «أفضل من دول أخرى في العالم».

وقال: «لم يكن أي نظام (صحي) في العالم مستعدّاً لمثل هذا المستوى الذي واجهناه»، مؤكداً أن النظام الصحي الروسي «أثبت أنه أكثر فعالية» من أنظمة أخرى، خصوصاً في الدول الغربية.

وشكر الروس لإثباتهم «وحدة في مواجهة التهديد»، داعياً إلى «حملة تطعيم واسعة النطاق» للشعب الروسي.

وقد بدأت حملة التطعيم في روسيا مطلع ديسمبر للعاملين المعرضين للخطر في موسكو.