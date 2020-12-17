الاتحاد الأوروبي: التطعيم ضد كورونا في دول التكتل يبدأ في 27 ديسمبر

سيف اليزيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، أن حملة التطعيم العامة ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في دول الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر الجاري.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح شركتي «فايزر» و«بيونتك» في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

كانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التطعيم خلال اليومين اللذين يليان موافقة وكالة الأدوية.

وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية في الاتحاد على تويتر: «حان الوقت لأوروبا: في 27 و28 و29 ديسمبر، سيبدأ التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. نحن نحمي مواطنينا ونحن أقوى معاً».

وأضافت: «سيحدث ذلك إذا سار كل شيء كما هو مخطط له (...) بالتأكيد هذا شرط»؛ إذ إن ترخيص الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتم إلا «على أساس تقييم إيجابي» من الجهة التنظيمية الأوروبية.

وسيتم توزيع الدُفعات الأولى من اللقاحات التي تولت المفوضية الأوروبية مسألة تنظيم الطلبات عليها في أوروبا، بين الدول حسب عدد سكانها.

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