الحكومة الإيطالية تعلن اليوم تحرير صياديها المحتجزين في ليبيا

الخميس 17 ديسمبر 2020

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، تحرير صياديها المحتجزين في ليبيا منذ أكثر من مئة يوم.



جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي سافر إلى بنغازي مع وزير خارجيته لويجي دي مايو، للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث تحرير هؤلاء الصيادين.

وفي تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه بعد فترة وجيزة من توجهه هو ورئيس الوزراء إلى بنغازي لإجراء محادثات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر "تم الإفراج عن البحارة".

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن عائلات الصيادين "أخيرا كنا ننتظر هدية عيد الميلاد هذه".

ومنذ أكثر من مئة يوم يحتجز الجيش الوطني الليبي، 18 بحارا إيطاليا مع زورقهم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وحاولت إيطاليا جاهدة خلال تلك الفترة، العمل على تحرير هؤلاء الصيادين، عبر قنوات دبلوماسية كثيرة.

وفي تصريحات سابقة وفقا لـ"العين الإخبارية"، أكد مدير التوجيه المعنوي للجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين هو ملف قانوني بحت، ويُنظر أمام القضاء الليبي.