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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه بعد لقائه ماكرون والان مع التفاصيل
الخميس 17 ديسمبر 2020
قال مكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن الأخير عزل نفسه وألغى رحلته الرسمية، بعد أقل من 24 ساعة من لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه بعد لقائه ماكرونرئيس وزراء إسبانيا يخضع للعزل حتى 24 ديسمبر بعد مخالطته ماكرون
وأكد المكتب في بيان أن كوستا لا يعاني من أي أعراض وينتظر نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي قام به في وقت سابق اليوم الخميس، مبينا أن الفحص كان مقررا بالفعل قبل رحلته الرسمية إلى ساو تومي وبرينسيبي وغينيا بيساو في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.
وقال البيان إن "رئيس الوزراء قرر إلغاء الرحلة وسيحافظ على جميع الأنشطة التنفيذية وجدول العمل، وسيستمر بالقيام بعمله عن بعد".
يذكر أن ماكرون استقبل كوستا في قصر الإليزيه يوم أمس الأربعاء، حيث ناقشا أولويات رئاسة البرتغال المقبلة للمجلس الأوروبي، والتي تبدأ الشهر المقبل
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