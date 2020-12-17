رئيس الأركان الأمريكي يحث طالبان على "خفض العنف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال مارك ميلي هذا الأسبوع مفاوضي طالبان في الدوحة لبحث "خفض العنف" في أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع "البنتاجون" في بيان، الخميس، إن الجنرال ميلي الذي كان يقوم بجولة في الشرق الأوسط، التقى بممثلي طالبان هذا الأسبوع، وحثهم على خفض مستوى العنف والعمل على التوصل لحل سياسي.



وأضافت، أن "رئيس هيئة الأركان ناقش ضرورة خفض العنف على الفور وتسريع وتيرة التقدم نحو حل سياسي من خلال المفاوضات يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ويحمي المصالح الوطنية".

وتابعت، أن رئيس هيئة الأركان زار كذلك أفغانستان حيث التقى الرئيس أشرف غني، خلال جولته في الشرق الأوسط.

يأتي الاجتماع مع الجنرال مارك ميلي في الوقت الذي يأخذ فيه مفاوضو الحكومة الأفغانية وطالبان استراحة حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني عندما يواصلون العمل على جدول الأعمال.

وأعلن طرفا المفاوضات الجارية بين طالبان والحكومة الأفغانية، السبت الماضي، تعليق المحادثات مؤقتا حتى 5 يناير/كانون الثاني.

وأفاد الجانبان على "تويتر " أنهما تبادلا "لوائح أولية لبنود جدول الأعمال للمحادثات الأفغانية، وأجريا مناقشات تمهيدية حول موضوعات التفاوض".

وأكد جاويد فيصل، مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني، توقف المفاوضات "لأسبوعين"، مشيرا إلى أن كابول "حريصة على إجراء الجولة القادمة من المفاوضات في أفغانستان".

وكتب فيصل في تغريدة على تويتر: "إعادة المحادثات إلى البلاد، مقترح مهم من الحكومة الأفغانية لطالبان".

وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.

وأسفرت أحدث الهجمات الإرهابية لطالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش ليل الأربعاء في شمال البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.