بالأسماء.. قادة أوروبيون التقاهم ماكرون قبل إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تبق إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حبيسة شوارع باريس فقط، بل دوى صداها خارج الحدود، يقتفي أثر المخالطين لسيد الإليزيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الإليزيه، إصابة ماكرون بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل لمدة سبعة أيام.



وبعد الإعلان هذا، جاءت الأنباء من إسبانيا تفيد بخضوع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في الحجر الصحي، ليلحق به نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، بعد مخالطتهما ماكرون.

وفي ضوء هذه التطورات المتلاحقة، تستعرض ”الخليج 365” أبرز القادة الذين التقى بهم ماكرون خلال الأيام الأخيرة.

16 ديسمبر/كانون الأول

- لقاء رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في قصر الإليزيه بباريس.

- اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي حضره معظم الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء جين كاستكس.





14 ديسمبر/كانون الأول

- الاحتفال بالذكرى الستين لتوقيع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، بحضور عدد من القادة أبرزهم: بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، وتشارلز مايكل رئيس المجلس الأوروبي، وأنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة.





10-11 ديسمبر/كانون الثاني

- اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل. ومن أصل 27 دولة عضوا في المجلس، تغيب اثنان هما رئيسا إستونيا يوري راتاس وكرواتيا أندريه بلينكوفيتش.

أما الذين حضروا الاجتماع فمن بينهم:

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

رئيس الوزراء الهولندي مارك روت

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي

رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين