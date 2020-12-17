الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سجّلت ألمانيا أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق تجاوزت للمرة الأولى 30 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق بيانات نهائية نشرها الخميس معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.
وبعد أن أعلن في وقت سابق تسجيل 26923 إصابة جديدة في 24 ساعة، أوضح معهد روبرت كوخ أنه ينبغي إضافة 3500 إصابة سُجلت مؤخراً في منطقة بادن فورتمبيرغ ولم يتمّ احتسابها من قبل لأسباب تقنية. ويرفع ذلك عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى 30423، وهو مستوى لم يسجّل من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجّل عدداً قياسياً من الإصابات اليومية بكوفيد-19 تخطى 30 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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